МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Данные в мобильном приложении "Госуслуг" не заменят бумажных документов — они сохранят свой статус, сообщает Минцифры России. Путин подписал указ о цифровом паспорте

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, согласно которому представление сведений из документов, удостоверяющих личность гражданина, в электронной форме через портал "Госуслуги" приравнивается к предъявлению этих документов.

"Мобильное приложение "Госуслуги" можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов. Соответствующий Указ сегодня подписал Президент", — говорится в сообщении.

Уточняется, что перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение "Госуслуги" для подтверждения личности или прав на совершение отдельных действий, определит правительство России.

Ведомство отмечает, что использование приложения является исключительно добровольным, при этом существующие бумажные документы сохранят свой статус. Их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.