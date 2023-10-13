МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Чтобы смартфон потреблял меньше электроэнергии, следует отключить некоторые его функции — такую рекомендацию в эфире радио Sputnik дал эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев. Назван главный недостаток самых популярных у россиян смартфонов

По его словам, большинство функций смартфона предназначены для удобства пользователей, но некоторые из них можно отключать, чтобы сэкономить заряд.

У нового устройства расход энергии незначителен, однако он становится заметным через год-два, когда аккумулятор теряет свою емкость. В этом случае можно попробовать выключить ряд функций. Например, системный сервис печати — он постоянно ищет принтеры, чтобы можно было распечатать нужный документ.

"Раньше ее нужно было включать самостоятельно, потом разработчики решили, что она должна быть включена по умолчанию", — объяснил Мокеев.

Кроме того, имеется настройка, которая активно ищет точки доступа к Wi-Fi. Она часто обновляется, и за счет этого постоянно задействуется беспроводной модуль связи, тратит энергию.

Эксперт советует обратить внимание на автозапуск приложений. Когда устройство включается, они запускаются и передают данные. Как правило, это необходимо только разработчикам, для сверки метрик, тогда как с точки зрения пользователей автозапуск тратит заряд впустую.

"Если у вас включен виброотклик, и вы постоянно печатаете, то какая-то часть заряда тоже тратится", – добавил Мокеев.

Он уточнил, сколько энергии можно сэкономить за счет отключения ненужных функций.

По его словам, все зависит от емкости аккумулятора, однако в среднем на условно двухлетнем телефоне можно сэкономить до десяти процентов заряда в день, если отключить все лишнее.

"Если емкость аккумулятора уже сильно подсела, целесообразно также использовать режим экономии заряда, который отключает ненужные фоновые активности", – добавил эксперт.