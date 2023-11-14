МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Спрос на базовые iPhone 15 в России в октябре упал почти вполовину по сравнению с сентябрем, когда была презентована новинка, снизились и цены — в среднем на 8-13%, подсчитали для РИА Новости в онлайн-сервисе сравнения товаров и цен Price.ru. Apple расширила возможности оплаты покупок в России

"После презентации iPhone 15, которая состоялась 12 сентября, интерес к новым моделям смартфонов от Apple постепенно падал… В целом в октябре по сравнению с сентябрем показатели онлайн-спроса на iPhone 15 выглядят так: падение интереса пользователей демонстрируют базовый iPhone 15 (-45%) и iPhone 15 Pro (-13%)", — говорится в исследовании. При этом интерес к iPhone 15 Plus, наоборот, вырос на 26%.

При этом в течении двух последних недель (24 октября — 7 ноября) по сравнению с двумя неделями после запуска продаж (22 сентября – 6 октября) наблюдается снижение стоимости новых гаджетов на 8%-13% в зависимости от модели. Сильнее всего снизились цены на iPhone 15 Pro Max с большим объемом памяти – на 11%-13%.

В целом интерес к предыдущим поколениям был выше в аналогичное время прошлого года: на 16% выше на базовую модель, на 44% выше на iPhone Plus, на 22% выше на iPhone Pro, и на 98% выше на iPhone Pro Max.

При этом, как отмечают специалисты, сегодня онлайн-спрос на все прошлые поколения iPhone превышает показатели до презентации 15-й модели. "Мы также наблюдаем небольшой рост цен на некоторые модели iPhone предыдущих поколений: iPhone 11 (+3-8% в зависимости от модели), iPhone 13 (+2-4%), iPhone 14 Pro Max (+5%)", — добавляется в исследовании.

Однако стоимость iPhone 11 Pro снизилась — падение составило до 15% в зависимости от объема памяти. На модели iPhone 12 и 12 Pro цена стабильна или снижается на 3-8%, на iPhone 12 Pro Max цена стабильна – изменения в пределах 2%. Также снижается стоимость на iPhone 13 Pro (на 1-7%), 13 Pro Max (5-6%), 13 mini (1-7%), 14 Plus (3-7%). На устаревшие модели 6S, 7, 8, SE, X и XR цена снизилась на 3%-17%.

Apple 12 сентября презентовала новое поколение своих смартфонов — iPhone 15. Базовая линейка представлена в пяти цветах — чёрном, голубом, салатовом, желтом и розовом. При этом корпуса версий Pro и Pro Max впервые будут изготавливаться из титана. Официальные продажи устройств начались 22 сентября, стартовая цена — 799 долларов. Также компания представила и новые версии умных часов Apple Watch.