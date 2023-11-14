МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В ближайшие годы станут массовыми смартфоны с гибким экраном — такой прогноз в беседе с радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Спрос на iPhone 15 в России в октябре упал почти вполовину

По его словам, стоимость гибких экранов снижается, что делает их доступными для массового использования.

Кроме того, появление возможности подключения смартфона к внешнему монитору и клавиатуре снизит спрос на компьютеры и ноутбуки. Соответственно, смартфоны начнут вытеснять указанные устройства.

Будет улучшаться качество комплектующих и программного обеспечения смартфонов, совершенствоваться качество гаджетов в таких аспектах, таких как звук, экраны, камеры, добавил эксперт.