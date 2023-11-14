2023-11-14T05:19:32+03:00
2023-11-14T05:19:32+03:00
2023-11-14T05:19:32+03:00
2023
https://1prime.ru/digital/20231114/842256069.html
Спрогнозировано, как будут меняться смартфоны в ближайшие годы
Диджитал
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В ближайшие годы станут массовыми смартфоны с гибким экраном — такой прогноз в беседе с радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам,... ПРАЙМ, 14.11.2023
технологии, новости, диджитал, смартфоны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. В ближайшие годы станут массовыми смартфоны с гибким экраном — такой прогноз в беседе с радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, стоимость гибких экранов снижается, что делает их доступными для массового использования.
Кроме того, появление возможности подключения смартфона к внешнему монитору и клавиатуре снизит спрос на компьютеры и ноутбуки. Соответственно, смартфоны начнут вытеснять указанные устройства.
Будет улучшаться качество комплектующих и программного обеспечения смартфонов, совершенствоваться качество гаджетов в таких аспектах, таких как звук, экраны, камеры, добавил эксперт.