2023-11-21T03:51:27+03:00
2023-11-21T03:51:27+03:00
2023-11-21T03:51:27+03:00
2023
https://1prime.ru/digital/20231121/842317232.html
Россиянам объяснили, от чего зависит цена на смартфоны
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Нет объективных причин для повышения цен на смартфоны перед Новым годом, отметил в эфире своей авторской программе на радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой... ПРАЙМ, 21.11.2023
потребрынок, бизнес, технологии, новости, диджитал, смартфоны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Нет объективных причин для повышения цен на смартфоны перед Новым годом, отметил в эфире своей авторской программе на радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По его словам, продавцы могут распространять слухи о подорожании для ускорения продажи товара.
Вместе с тем, такие операторы, как AliExpress и "Почта России", продолжают бесперебойную доставку смартфонов.
"Понятно, что перед Новым годом будут задержки, но к повышению цен это не имеет ровным счетом никакого отношения. К ценам имеет отношение только одна история – это курс валюты… Сейчас доллар уже 88 (рублей) и ценник опускается", – отметил Клименко.
При этом нет причин для беспокойства по поводу смартфонов китайских брендов, подчеркнул он.
"Канал в Китай – если раньше он был, условно говоря, с угольное ушко, то сейчас он по поставке оборудования, любых смартфонов бесконечен: бери не хочу", – сказал эксперт.