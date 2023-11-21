МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Нет объективных причин для повышения цен на смартфоны перед Новым годом, отметил в эфире своей авторской программе на радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. В России вырастут цены на смартфоны к Новому году

По его словам, продавцы могут распространять слухи о подорожании для ускорения продажи товара.

Вместе с тем, такие операторы, как AliExpress и "Почта России", продолжают бесперебойную доставку смартфонов.

"Понятно, что перед Новым годом будут задержки, но к повышению цен это не имеет ровным счетом никакого отношения. К ценам имеет отношение только одна история – это курс валюты… Сейчас доллар уже 88 (рублей) и ценник опускается", – отметил Клименко.

При этом нет причин для беспокойства по поводу смартфонов китайских брендов, подчеркнул он.

"Канал в Китай – если раньше он был, условно говоря, с угольное ушко, то сейчас он по поставке оборудования, любых смартфонов бесконечен: бери не хочу", – сказал эксперт.