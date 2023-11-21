МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Смартфона в среднем хватает на 2,5 года использования, после этого срока у него не только быстрее садится аккумулятор, но и снижается качество камеры, "тормозят" приложения и становится меньше памяти, рассказал РИА Новости эксперт сервиса "Бери Заряд" Сергей Биржев. Россиянам объяснили, от чего зависит цена на смартфоны

"В среднем смартфона хватает на два с половиной года. Это не значит, что к концу третьего года телефон обязательно нужно менять. Но есть большая вероятность, что к этому сроку камера будет делать менее качественные фото и видео, снизится ёмкость аккумулятора, интерфейс и программы начнут подтормаживать", — сообщил Биржев.

Отмечается, что иногда смартфон быстро разряжается не потому, что надо заменить аккумулятор, а от того, что устарел сам гаджет. К примеру, при обновлении операционной системы появляются новые функции, которые сильнее расходуют заряд батареи, это увеличивает энергопотребление старых процессоров и скорость разряда, и чаще всего телефону не помогает даже новая батарея.

Эксперт пояснил, что очистить память в гаджете — это временная мера. Некоторые приложения регулярно требуют обновлений и занимают все больше места: онлайн-банки, сервисы доставки еды, фоторедакторы, мессенджеры, электронная почта и так далее. При этом, если внутренняя память на телефоне закончилась, его будет невозможно обновить, а это значит, что приложения будут зависать и работать с ошибками.

Он также добавил, что если гаджет выключается или перезагружается с периодической регулярностью — он может дать сбой в любой ситуации. "Таким образом, вы рискуете остаться без связи в важный момент, когда ведете переговоры или ждете такси, а также потерять данные, встроенные в память телефона", — прокомментировал Биржев.

По словам эксперта, использование гаджета на протяжении нескольких лет — небезопасно. Так, на нем может вздуться аккумулятор, и даже если заменить батарею, то экран, корпус и внутренние части могут погнуться или повредиться.