Bloomberg: Apple выпустит обновленные планшеты iPad и ноутбук MacBook Air
ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. Американская технологическая компания Apple в начале 2024 года планирует выпустить обновленную линейку своих планшетов iPad и ноутбука MacBook в попытке остановить падение продаж этих устройств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Apple готовит обновления ряда моделей в начале следующего года, стремясь развернуть падение продаж Mac и iPad", — говорится в публикации.
По данным издания, в начале 2024 года американская корпорация представит новые планшеты iPad Air, iPad Pro, а также обновленную версию ноутбука MacBook Air. Как отметили собеседники издания, пожелавшие остаться неназванными, планшет iPad Air впервые выйдет сразу в двух размерах — с экранами диагональю 10,9 и 12,9 дюйма, iPad Pro получит экран OLED и будет работать на чипе нового поколения M3, представленном в октябре 2023 года, а ноутбуки MacBook Air, как ожидается, также получат этот процессор и будут доступны с экранами 13 и 15 дюймов.
Отмечается, что на Mac и iPad приходится всего 15% совокупных доходов Apple, однако именно эти категории устройств особенно сильно ощутили на себе сокращение потребительских расходов на рынке технологической продукции.
В частности, продажи ноутбуков компании сократились на 34% в предыдущем квартале, до 7,61 миллиарда долларов, а планшетов — на 10%, до 6,44 миллиарда долларов.
По данным агентства, Apple может представить обновленную продукцию в марте. Максимальная стоимость планшета с наибольшим объемом памяти, как сообщается, достигнет 2 тысяч долларов.
Также на начало 2024 года запланирован выпуск шлемов дополненной реальности Vision Pro, а позднее появятся обновленные Apple Watch с функцией измерения кровяного давления, а также обновленные планшеты iPad mini и бюджетные iPad.
https://1prime.ru/digital/20231207/842484539.html