ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. Американская технологическая компания Apple в начале 2024 года планирует выпустить обновленную линейку своих планшетов iPad и ноутбука MacBook в попытке остановить падение продаж этих устройств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Спрос на iPhone 15 в России в октябре упал почти вполовину

"Apple готовит обновления ряда моделей в начале следующего года, стремясь развернуть падение продаж Mac и iPad", — говорится в публикации.

По данным издания, в начале 2024 года американская корпорация представит новые планшеты iPad Air, iPad Pro, а также обновленную версию ноутбука MacBook Air. Как отметили собеседники издания, пожелавшие остаться неназванными, планшет iPad Air впервые выйдет сразу в двух размерах — с экранами диагональю 10,9 и 12,9 дюйма, iPad Pro получит экран OLED и будет работать на чипе нового поколения M3, представленном в октябре 2023 года, а ноутбуки MacBook Air, как ожидается, также получат этот процессор и будут доступны с экранами 13 и 15 дюймов.

Отмечается, что на Mac и iPad приходится всего 15% совокупных доходов Apple, однако именно эти категории устройств особенно сильно ощутили на себе сокращение потребительских расходов на рынке технологической продукции.

В частности, продажи ноутбуков компании сократились на 34% в предыдущем квартале, до 7,61 миллиарда долларов, а планшетов — на 10%, до 6,44 миллиарда долларов.

По данным агентства, Apple может представить обновленную продукцию в марте. Максимальная стоимость планшета с наибольшим объемом памяти, как сообщается, достигнет 2 тысяч долларов.

Также на начало 2024 года запланирован выпуск шлемов дополненной реальности Vision Pro, а позднее появятся обновленные Apple Watch с функцией измерения кровяного давления, а также обновленные планшеты iPad mini и бюджетные iPad.