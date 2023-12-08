МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Вторичный рынок смартфонов в России вырос в четыре раза за год в денежном выражении, а число таких гаджетов увеличилось почти в 2,5 раза, говорится в исследовании "Мегафона", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Раскрыта динамика покупок смартфонов россиянами

"В период с января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч рублей", — говорится в исследовании.

По подсчетам аналитиков, самым популярным брендом в 2023 году среди б/у смартфонов стал Samsung: его продажи выросли в 2,3 раза. Второе место заняли устройства от Apple, их доля увеличилась в 2,5 раза. Третья же строчка досталась Xiaomi с приростом в четыре раза.

Отмечается, что среди моделей лидером продаж стал iPhone 8. Также россияне часто покупали модели от Samsung — Galaxy A50 и Galaxy A32, iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C.

В пресс-службе оператора объяснили РИА Новости, что в связи с тем, что новые смартфоны растут в цене из-за параллельного импорта и повышения курса валюты, многие россияне не покупают их, а ждут, когда гаджеты появятся на вторичном рынке с "приличной скидкой". Сама компания начала продавать восстановленные смартфоны в апреле 2022 года.