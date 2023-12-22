МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Смартфон iPhone 13 Pro Max на 256 гигабайт стал самым популярным на вторичном рынке среди техники Apple осенью 2023 года в России, модель заняла около 63% от всех продаж, следует из исследования trade-in сервиса "ДамПродам", имеющегося в распоряжении РИА Новости. СМИ узнало о планах Apple выпустить новые гаджеты в начале 2024 года

"Самым популярным смартфоном Apple на вторичном рынке осенью 2023 года стал iPhone 13 Pro Max 256 GB. Основательница сервиса Елена Богатырева также уточнила, что эта модель заняла около 63% всех продаж", — говорится в исследовании компании, которая анализировала данные по вторичному и trade-in рынкам.

Отмечается, что вторую строчку заняли iPhone 14 и iPhone 12 с долями продаж по 15%, а третье место досталось более старым смартфонам Apple с 7% рынка. Они постепенно теряют свою производительность и уходят из оборота на запчасти.

В материалах уточняется, что обычно б/у гаджеты теряют около 20% стоимости каждый год, однако с iPhone 13 прослеживается прямо противоположная тенденция. Так, осенью 2023 года эта модель стоила на четверть дороже, чем осенью прошлого года. "Если в прошлом году подержанный iPhone 13 Pro Max 256GB можно было продать за 56 тысяч рублей, то сейчас средняя цена на выкуп составляет 69 тысяч рублей", — уточнили там, добавив, что это связано с падением курса рубля.

По словам аналитиков, такую модель смартфона в основном покупают жители крупных регионов России, которые не готовы тратиться на дорогие новые модели, но хотят получить достойный гаджет с хорошей камерой.

Уточняется, что владельцы iPhone 14 — второй модели в топе самых популярных для обмена на вторичном рынке — не спешат расставаться со своими смартфонами, потому что не видят особой разницы между ним и новой моделью Apple. Там также сообщили, что iPhone 15 уже попал на вторичный рынок, но продают его либо из-за того, что не подошел размер или цвет, либо из-за того, что клиент получил смартфон в качестве подарка и хочет вернуть за него деньги.