ВАШИНГТОН, 25 дек — ПРАЙМ. Apple может лишиться дальнейших продаж своих смарт-часов из нарушения патентного законодательства, если президент США Джо Байден до конца 25 декабря не отменит соответствующее решение регулятора, сообщает телеканал CNN. Apple представил обновленную линейку ноутбуков на чипах М3

"Президент Джо Байден должен до конца рождественского дня отметить решение Комиссии по международной торговле США, ограничивающее Apple от продажи Watch Series 9 и Watch Ultra 2 среди других новых устройств из-за нарушения патента", — говорится в публикации.

В октябре американская комиссия постановила, что компания Apple нарушила патентное законодательство, использовав технологию измерения уровня кислорода в крови, принадлежащую производителю медицинского оборудования Masimo.

Согласно законодательству, решение регулятора может быть пересмотрено в течение 60 дней. Отмечается, что без вмешательства Байдена Apple придется снять с продажи не только последние модели своих часов, но и более ранние версии, начиная с Apple Watch Series 6.

Apple 18 декабря сообщила о решении приостановить продажу в США ряда моделей смарт-часов с функцией измерения уровня кислорода в крови на время рассмотрения Байденом дела о нарушении патента. Популярность отечественных ноутбуков в России резко возросла

В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала жалобу в Комиссию по международной торговле США о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. С 2020 года Apple включила датчик, называемый пульсоксиметром, в большинство новых моделей Apple Watch.

В октябре Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple нарушила патент, следует из решения регулятора.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.