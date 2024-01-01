МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Видеохостинг Rutube и новостной агрегатор "Дзен" стали обязательными для предустановки на новые смартфоны и планшеты, продающиеся в России, с 1 января в силу вступил перечень программ, которые должны быть предустановлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2024 году.

В то же время, из списка исключены новостной агрегатор "Новости Mail.ru", видеохостинг "OK Live", а поисковая система "Яндекс" заменена на "Яндекс — с Алисой". Для предустановки на телевизоры обязательными стали такие программы, как "Яндекс Браузер", видеосервисы Amediateka, Kion, "Билайн ТВ", "Триколор Кино и ТВ онлайн" и "Дом.ru Movix". В перечне поисковая система "Яндекс" заменена на "Яндекс — с Алисой", а видеосервис Okko — на Okko Movies.

Список программ для стационарных компьютеров и ноутбуков остался прежним — это "Яндекс Браузер", "МойОфис", Kaspersky Free.

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).