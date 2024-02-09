МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Предзаказы на самый тонкий складной смартфон — флагманский Honor Magic V2 толщиной меньше сантиметра — начали принимать в России, выяснил корреспондент РИА Новости. Россияне назвали главный смартфон 2023 года

Так, группа "М.Видео-Эльдорадо" начала приём предварительных заказов на смартфон, который продлится до 19 февраля. Цена устройства — 160 тысяч рублей. Старт продаж запланирован при этом на 20 февраля соответственно.

Толщина нового Honor — 9,9 миллиметра, вес — 231 грамм, что сопоставимо с обычными флагманами, а память составляет 16 + 512 Гб. Устройство доступно в трёх цветах: чёрный, фиолетовый, а также чёрный с отделкой задней панели из экокожи.

"Гибкие смартфоны продолжают эволюцию, становятся совершеннее технологически и привлекают внимание все более широкой аудитории… В последние годы продажи такого класса устройств демонстрируют кратный рост, появляются новые игроки и расширяется выбор в обоих форм-факторах. В текущем году мы планируем нарастить продажи складных моделей не менее чем вдвое. … Honor Magic V2, первый среди складных смартфонов бренда, который стал доступен на российском рынке", — резюмировал руководитель департамента "Телеком" в группе Сергей Уваров.

В свою очередь в Wildberries сообщили, что также планируют размещать на своей площадке Honor Magic V2, но без предзаказа.