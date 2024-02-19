МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "Росатом" перешел на отечественную систему, предназначенную для автоматизации рабочих процессов казначейства и управления финансовыми операциями предприятий, сообщила компания "Гринатом" (отраслевой интегратор "Росатома" в области информационных технологий). Глава "Росатома" рассказал о работе по Севморпути

"Сотрудники казначейств и финансовых служб предприятий атомной отрасли начали работу в новой импортозамещенной финансовой автоматизированной системе "Расчетный центр Корпорации" (ИС РЦК)… Отраслевая информационная система "Расчетный центр Корпорации" предназначена для автоматизации рабочих процессов казначейства и управления финансовыми операциями организации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта система охватывает более 250 организаций атомной отрасли. Новый продукт базируется на российских сертифицированных решениях и соответствует требованиям по защите информации объектов критической информационной инфраструктуры.