2024-02-19T15:30:49+03:00
2024-02-19T15:30:49+03:00
2024-02-19T15:30:49+03:00
2024
https://1prime.ru/digital/20240219/843110228.html
"Росатом" перешел на российскую систему управления финоперациями
Диджитал
Новости
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"Росатом" перешел на отечественную систему, предназначенную для автоматизации рабочих процессов казначейства и управления финансовыми операциями предприятий, сообщила компания... ПРАЙМ, 19.02.2024
технологии, новости, диджитал, россия, росатом, программное обеспечение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "Росатом" перешел на отечественную систему, предназначенную для автоматизации рабочих процессов казначейства и управления финансовыми операциями предприятий, сообщила компания "Гринатом" (отраслевой интегратор "Росатома" в области информационных технологий).
"Сотрудники казначейств и финансовых служб предприятий атомной отрасли начали работу в новой импортозамещенной финансовой автоматизированной системе "Расчетный центр Корпорации" (ИС РЦК)… Отраслевая информационная система "Расчетный центр Корпорации" предназначена для автоматизации рабочих процессов казначейства и управления финансовыми операциями организации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эта система охватывает более 250 организаций атомной отрасли. Новый продукт базируется на российских сертифицированных решениях и соответствует требованиям по защите информации объектов критической информационной инфраструктуры.