"Газпром" утверждает о своей победе в арбитраже Стокгольма, "Нафтогаз" уверен в своей

МОСКВА, 22 дек, ПРАЙМ. Арбитраж Стокгольма обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" GAZP более 2 миллиардов долларов за поставленный газ, говорится в сообщении "Газпрома". "Несмотря на звучавшие ранее заявления "Нафтогаза Украины", арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству", — говорится в сообщении по итогам решения арбитража Стокгольма по спору "Нафтогаза" и "Газпрома" по контракту на поставку газа. "Нафтогаз": Стокгольмский суд признал недействительным запрет реэкспорта газа РФ

"Арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 миллиарда долларов, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки", — говорится в сообщении.

"Газпром" отмечает, что еще в отдельном решении в мае арбитраж Стокгольма отказал "Нафтогазу" в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ в этот период в сумме около 14 миллиардов долларов. Также суд установил обязательность применения положения "бери или плати" до окончания срока действия контракта и отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство.

Также российская компания сообщает, что арбитраж обязал "Нафтогаз Украины" покупать у "Газпрома" не менее 5 миллиардов кубометров газа в год. "Нафтогаз" должен "ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 миллиардов кубометров газа", - говорится в сообщении. Арбитраж в Стокгольме отменил привязку цен на газ для "Нафтогаза" к нефтепродуктам

Одновременно НАК "Нафтогаз" заявил, что арбитраж в своем решении принял сторону украинской компании и сократил годовой контрактный объем закупки газа украинской компанией у "Газпрома" с 52 до 5 миллиардов кубометров. По сообщению НАК, арбитражный суд в Стокгольме отменил привязку цен на газ "Газпрома" для НАК "Нафтогаза Украины" к нефти и нефтепродуктам и решил привязать цены к спотовому рынку, написал "Нафтогаз" в Twitter.

Суд принял решение утвердить "привязку (цен на газ для "Натфогаза" - ред.) к рыночной цене", говорится в сообщении.

При этом, международное агентство Fitch оценивает решение суда Стокгольма в целом нейтральное для российской компании.

Решение арбитража Стокгольма по спору "Газпрома" о поставках газа с "Нафтогазом Украины" в целом нейтрально для российской компании, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. "С точки зрения влияния на финансовое состояние обеих компаний решение в целом нейтрально для "Газпрома" и умеренно негативно для "Нафтогаза", - сказал он.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренных контрактом.

"Газпром" в последние годы адаптировал долгосрочные контракты на поставку газа со многими европейскими компаниями к рыночным условиям: для части объемов газа оставил традиционную привязку цен к нефтепродуктам, часть перевел на привязку к спотовому рынку, некоторые объемы перевел на гибридную систему - спот совместно с нефтепродуктами, говорил в апреле заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.