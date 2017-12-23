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Новак: Мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января


Компании / Нефть

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Заседание Министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам в кулуарах съезда ЕР.

"Да, 21-22 января",- ответил Новак на вопрос, определены ли даты заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Омане.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. 

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Сокращение добычи нефти

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