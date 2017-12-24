РФ ожидает решение по площадке для второй АЭС в Индии в ближайшее время

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 дек - ПРАЙМ. Москва рассчитывает, что решение по выделению площадки для второй АЭС, которую планируется построить в Индии с участием России, будет оформлено в ближайшее время, заявил российским информагентствам заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев.

"Консультации ведутся, там достаточно положительные сигналы. Не буду раскрывать детали, но мы рассчитываем на то, что в ближайшее время соответствующие решения будут оформлены", - сказал Груздев, комментируя итоги прошедшей в субботу встречи сопредседателей российско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Осенью нынешнего года сообщалось, что Индия определилась с местом строительства у себя новой АЭС с участием России и что далее это решение предстоит оформить официально.

Крупнейшим объектом российско-индийского экономического сотрудничества является АЭС "Куданкулам". С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В конце июня нынешнего года состоялась церемония заливки первого бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди (энергоблоки 3 и 4) этой атомной электростанции.

В декабре 2014 года Москва и Дели подписали документ о стратегическом видении серийного сооружения энергоблоков по российской технологии в Индии. В документе определены планы по строительству в Индии с участием РФ до новых атомных энергоблоков. Стратегическая задача — сооружение в Индии в течение 20 лет не менее 12 блоков АЭС российского дизайна.

Сообщалось, что Индия планирует предоставить России новую площадку для строительства новых блоков АЭС по российскому проекту с реакторами ВВЭР-1200.