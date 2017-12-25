"Казатомпром" продал 10% акций Westinghouse Electric японской Toshiba

АЛМА-АТА, 25 дек - ПРАЙМ. Корпорация Toshiba выкупила у национальной атомной компании (НАК) Казахстана "Казатомпром" 10% акций своей дочерней компании Westinghouse Electric в соответствии с условием договора о пут-опционе, сообщила пресс-служба "Казатомпрома".

"Казатомпром" приобрел акции Westinghouse в 2007 году у корпорации Toshiba за 540 миллионов долларов. Согласно условиям договора о пут-опционе, "Казатомпром" имел право продать свои акции обратно корпорации Toshiba по фиксированной стоимости 522 миллиона долларов.

"Сегодня "Казатомпром" получил оплату за акции Westinghouse в размере 522 миллионов долларов по ранее реализованному праву на пут-опцион", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что с учетом полученных за период владения акциями дивидендов в размере 103 миллионов долларов, "Казатомпром" осуществил возврат вложенных средств в общей сумме 625 миллионов долларов, что превысило первоначальные инвестиции в акции Westinghouse на 85 миллионов долларов.

В марте 2017 года американская компания Westinghouse (дочерняя компания японской корпорации Toshiba) подала ходатайство в суд о начале процедуры банкротства, в соответствии со статьей 11 Кодекса США о банкротстве.

АО "НАК "Казатомпром" является мировым лидером в добыче природного урана и национальным оператором в Казахстане по импорту и экспорту урана, редких металлов и ядерного топлива для атомных электростанций. В группу компаний Казатомпром входят 49 предприятий, в которых работают около 26 тысяч человек. Активы включают в себя все комплексы предприятий, участвующих в производственной цепочке конечных продуктов - от геологоразведки, добычи урана и производства ядерного топлива, до науки, социального обеспечения и обучения. АО "ФНБ "Самрук-Казына" является единственным акционером АО "НАК "Казатомпром".