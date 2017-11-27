Миноритарии АФК "Система" подали иски к "Роснефти"

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Миноритарии АФК "Система" AFKS подали иски к "Роснефти" ROSN, несмотря на мировое соглашение между компаниями, с требованиями компенсации за утрату рыночной стоимости АФК, пишет во вторник газета "Ведомости".

Арбитражный суд Москвы с 18 по 20 декабря зарегистрировал восемь исков разных физических лиц к "Роснефти" на общую сумму 288,561 тысячи рублей. Судиться с "Роснефтью" намерены миноритарии АФК "Система", которые недовольны исками "Роснефти" и "Башнефти" BANE к группе на 300 миллиардов рублей, отмечает издание.

В течение года "Роснефть" подала к АФК "Система" два иска. Общая сумма претензий превышала 300 миллиардов рублей. В пятницу стороны сообщили, что заключили мировое соглашение, по условиям которого АФК "Система" обязуется выплатить "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года. После уплаты этой суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий. Большинство активов корпорации арестованы в рамках этого спора.

Миноритарии намерены продолжать отстаивать свои права в суде, сообщили газете четверо из восьми истцов и подтвердил их представитель - партнер Юридической финансовой компании Виктор Обыденнов.

АФК "Система" не имеет никакого отношения к этим искам, сообщил представитель компании. "Роснефть" не ответила на вопросы газеты. Ставит ли это под угрозу мировое соглашение, стороны не говорят.

Один из исков подал Вадим Тельнов, который в списке аффилированных лиц АФК "Система", как и все остальные истцы, не значится и не значился. Тельнов требует от нефтяной компании 31,584 тысячи рублей. Аргументы во всех исках идентичные, ссылается газета на Обыденнова. В документе сказано, что убытки возникли от изменения стоимости акций АФК "Система", принадлежащих истцу. Обыденнов не исключает, что исков станет больше. Юристы не верят в удовлетворение исков частных лиц к "Роснефти", отмечает газета.