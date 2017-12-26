Национальная НК: Ливия планирует в 2018 г бурение и ремонт 80 нефтяных скважин

КАИР, 26 дек ПРАЙМ. Ливийская Национальная нефтяная компания (ННК) намерена в 2018 году провести бурение и ремонтные работы на 80 скважинах, говорится в сообщении на сайте компании.

"В рамках программы на 2018 год Совет директоров компании одобрил ряд проектов по бурению и ремонту скважин, общее число которых достигает 80", - заявил руководитель ННК Мостафа Санаалла.

По его словам, предстоящий год должен стать для ливийский нефтяников "исключительным". "Ожидается, что 2018 год станет исключительным для компании, это позитивно отразиться и на финансовой ситуации в стране при условии установления безопасности", - сказал глава ННК.

Он отметил, что в предыдущие три года компании не хватало средств для осуществления планов по бурению скважин, что, в свою очередь, негативно сказалось на финансовой ситуации в компании.

Ранее сообщалось, что Ливия ведет переговоры с ОПЕК о возможности увеличить квоту страны по добыче нефти до 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки. При этом в настоящее время Ливия уже добывает 1,1 миллиона баррелей в сутки.