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Добыча нефти в Ливии упала до 950 тыс баррелей в день после взрыва на нефтепроводе


Компании / Нефть

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Объемы добычи нефти в Ливии сократились до 950 тысяч баррелей в сутки из-за остановки работы взорванного во вторник нефтепровода, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным властей Ливии на середину декабря, добыча нефти в стране составляет 1,1 миллиона баррелей в сутки. При этом Ливия ведет переговоры с ОПЕК о возможности увеличить квоту по добыче нефти до 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки с установленного для нее с 2018 года уровня в 1 миллион баррелей в рамках сделки ОПЕК+.

Источники агентства также сообщают, что на ремонт взорванного участка нефтепровода в Ливии уйдет примерно неделя. "Объемы отгрузки нефти в терминале порта Эс-Сидр, куда поступала нефть по трубопроводу, упали примерно на 50% после взрыва", - добавляет агентство.

Во вторник днем произошел взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа. По данным источника РИА Новости, нефтепровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками, принадлежащими к так называемым "Бригадам обороны Бенгази" (подразделение международной террористической группировки "Аль-Каида", запрещенной в РФ).

Ливийская национальная нефтяная компания (National Oil Corp., NOC) во вторник вечером сообщила, что компания Al-Waha, которой принадлежит нефтепровод, изменила маршрут транзита нефти с месторождения Мардаа. Тем не менее, NOC заявила, что ожидает уменьшения добычи в Ливии в результате взрыва на 70-100 тысяч баррелей в день.

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