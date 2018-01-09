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МЭР РФ предлагает использовать инфраструктурную ипотеку в модернизации электроэнергетики


Компании / Энергосети

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает использовать механизм инфраструктурной ипотеки в модернизации электроэнергетики, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Проектом постановления предлагается внесение изменений в правила оптового рынка электрической энергии и мощности, ... предусматривающих создание механизма государственно-частного партнерства, основанный на принципах "инфраструктурной ипотеки", - говорится в пояснительной записке к проекту. Так, предлагаемый подход предусматривает введение нового типа договоров, в рамках которых может осуществляться торговля мощностью на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) - договоры о предоставлении мощности объектов инфраструктурной ипотеки.

Кроме того, предусматривается утверждение правил проведения коммерческим оператором оптового рынка совместно с системным оператором конкурсного отбора инвестпроектов по строительству генерирующих объектов, в отношении которых заключаются договоры о предоставлении мощности объектов инфраструктурной ипотеки.

Указанные правила среди прочего предполагают отсутствие ограничений для участия в отборе проектов по строительству различных видов генерирующих объектов ТЭС, ВИЭ и АЭС, а также проведение единого отбора в 2018 году проектов по строительству генерирующих объектов с началом поставки мощности, определяемом по результатам отбора в период с 2022 по 2027 годы.

Помимо этого, проект постановления предусматривает утверждение порядка определения цены на мощность, продаваемую по договорам о предоставлении мощности объектов инфраструктурной ипотеки, которая обеспечивает возврат в цене на мощность уточненного значения плановой величины капзатрат на строительство 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, исходя из заявленных на этапе отбора параметров, посредством прибавления соответствующего значения составляющей цены на мощность к цене, сложившейся по результатам конкурентного отбора мощности на соответствующий год.

?Отмечается, что проект подготовлен в целях создания привлекательных условий для инвестирования частного капитала, включая долговой, в строительство (реконструкцию, модернизацию) генерирующих мощностей в электроэнергетике. При этом принятие и применение данных норм не потребуют роста расходных обязательств федерального бюджета и бюджетов иных уровней.

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