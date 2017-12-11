Структуры "Роснефти", включая "Башнефть", подали в ФАС три заявки на аукцион "Алросы"

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Структуры "Роснефти" ROSN, в том числе "Башнефть" BANE("Роснефти" принадлежит 69,28% акций башкирской компании), подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) три заявки на право участия в аукционе на газовые активы "Алросы" ALRS, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Это стандартная процедура, когда подкрепляются заявки от нескольких структур... Три заявки: "РН-Холдинг", "РН-Газ" (эти заявки были поданы и зарегистрированы в канцелярии ФАС в конце года), сегодня подала заявку "Башнефть", - сообщил Леонтьев. Он уточнил, что в канцелярии ФАС заявки двух структур "Роснефти" были зарегистрированы 29 декабря.

В конце декабря "Алроса" объявила аукцион по продаже газовых активов, предположительно, 19 февраля. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона — 10 миллиардов рублей. Единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

В ФАС ранее сообщали, что служба получила ходатайства "Новатэка" NVTK и ООО "Статус", структуры Газпромбанка, о покупке газовых активов "Алросы".

Также в ФАС 9 января сообщили о получении жалобы "Роснефти" на условия аукциона. Леонтьев в конце декабря говорил, что компания направила в ФАС жалобу на условия аукциона, ее содержание аналогично ранее поданным жалобам в Минфин и Росимущество.

В конце декабря "Роснефть" обратилась в Минфин и Росимущество с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы". По мнению нефтекомпании, нынешние условия аукциона нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам. Как факторы риска в письме отмечаются отсутствие гарантий со стороны "Алросы", присутствие в сделке компаний с офшорной юрисдикцией и отсутствие истории их бенефициаров. "Роснефть" также отмечала, что может не успеть вовремя получить разрешение ФАС, которое является обязательным для участия в аукционе.