Air Products в ближайшие месяцы купит у Shell бизнес технологий газификации угля

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Один из ведущих мировых производителей промышленных газов Air Products купит бизнес британо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell, связанный с технологиями газификации угля, в ближайшие месяцы, говорится в сообщении компании.

"Air Products сегодня объявила о заключении соглашения с Royal Dutch Shell по приобретению бизнеса по технологиям газификации угля, а также патентного портфеля Shell по газификации жидких остатков. Финансовые условия не разглашаются, и ожидается, что покупка будет завершена в ближайшие месяцы", - сообщается в релизе.

Air Products использует газификацию угля для производства синтез-газа на крупных проектах. Приобретение возможностей Shell позволит в дальнейшем поддерживать будущие проекты Air Products, в частности, в Китае, отмечает компания.

"Приобретение технологий Shell, уже действующих на более чем 20 заводах для газификации угля, предоставляет нам доступ и возможности полностью изучить варианты аутсорсинга для производства и поставок синтез-газа для клиентов, планирующих использовать газификацию", - приводятся в релизе слова главы Air Products Сейфи Гасеми (Seifi Ghasemi).

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. В феврале 2016 года произошло слияние компании с британской BG Group plc. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая под единым брендом и насчитывающая более 43 тысяч АЗС в более чем 80 странах.

Air Products - один из ведущих мировых производителей промышленных газов, работает на рынке более 75 лет. Компания является также ведущим мировым поставщиком технологий переработки сжиженного природного газа и сопутствующего оборудования. Основное направление деятельности - производство атмосферных и технологических газов и сопутствующего оборудования для различных отраслей, включая нефтепереработку и нефтехимию, металлургию, электронную промышленность и производство продуктов питания и напитков.