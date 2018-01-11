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Инвестпрограмма "Россетей" на 2018-2020 гг составит 736,1 млрд руб


Компании / Энергосети

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Инвестпрограмма группы компаний "Россети" на 2018-2020 годы утверждена на уровне 736,1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Утвержденная инвестпрограмма - 736,135 миллиарда рублей", - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.

Ранее компания планировала инвестпрограмму на 2018-2020 годы в размере 671,8 миллиарда рублей, говорится в опубликованной на сайте компании инвестпрограмме на 2016-2020 годы.

"Россети" - оператор энергосетей в РФ - является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет долей в 88,04% в уставном капитале компании.

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