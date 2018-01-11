FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Транснефть" в 2017 г сэкономила 356 млн руб посредством энергосбережения


Компании / Нефть

 

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. "Транснефть" по итогам 2017 года сэкономила 356 миллионов рублей посредством энергосбережения, сообщает компания.

"По итогам 2017 года благодаря реализации комплекса технических и организационных мероприятий удельное потребление электроэнергии на транспортировку нефти снизилось на 0,59%, нефтепродуктов - на 0,82%. Экономия от реализованных мероприятий по энергосбережению составила 356 миллионов рублей. За последние пять лет компания сэкономила более 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Согласно данным компании, в 2018 году "Транснефть" планирует сэкономить 256 миллионов рублей.

"В результате реализации программы энергосбережения в 2018 году компания планирует достичь снижения удельного потребления электрической энергии на транспортировку не менее чем на 0,5%, а также обеспечить экономию потребляемых топливно-энергетических ресурсов на сумму не менее 256 миллионов рублей", - объясняет компания.

"Транснефть" отмечает, что применение энергосберегающих технологий позволило предприятию также снизить выбросы в атмосферу вредных веществ.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. Компания владеет около 69 тысяч километров магистральных трубопроводов. 100% голосующих акций "Транснефти" находятся в федеральной собственности.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ