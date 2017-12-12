WWF призвал Меркель остановить строительство "Северного потока-2"

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с Союзом охраны природы Германии (NABU) направили на имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председателя ХСС Хорста Зеехофера и лидера СДПГ Мартина Шульца письмо, которое содержит требование запретить строительство российского газопровода "Северный поток-2", пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Специалисты NABU и WWF считают, что Nord Stream 2 является тупиком для борьбы с изменениями климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и разрушает солидарность и доверие в рамках Европейского союза", - отмечают экологические активисты в своем документе.

Защитники природы считают, что процедурные ошибки, а также отсутствие прозрачности при строительстве трубопровода "идут вразрез с доверием к политике Германии и способствуют разочарованию населения страны".

Авторы обращения призывают политиков не только дистанцироваться от строительство российского газопровода Nord Stream 2, но и назначить и провести независимую экологическую экспертизу этого проекта.

Помимо этого экологи сообщили, что готовы добиваться закрытия газопровода "Северный поток-2" через суд.

При этом, как заявил руководитель программы по экологической политике топливно-энергетического комплекса WWF России Алексей Книжников, WWF России не против строительства "Северного потока-2" при условии изменения маршрута газопровода, который предполагается проложить через Кургальский заказник в Ленинградской области.

"WWF России не против поставок газа в Европу в том числе в рамках проекта "Северный поток-2" при условии изменения маршрута газопровода. У нас единственная претензия - изменение маршрута. Главная проблема - это маршрут через Кургальский заказник. Всё остальное не представляет особой остроты с точки зрения экологического сообщества России", - сказал Книжников.

По его словам, благодаря усилиям WWF России, весь 2017 год шли консультации по маршруту строительства "Северного потока-2" с компанией "Газпром" GAZP. Консультации продолжаются, в настоящее время идёт этап государственной экспертизы.

"Проект не является закрытым. Он абсолютно открытый и никаких претензий в этой связи у нас нет. Осенью 2017 года по инициативе Общественной палаты и WWF был проведён круглый стол в Аналитическом центре при правительстве России. Итоговый документ был направлен в правительство для поиска решений по альтернативному маршруту по берегу Финского залива", - подчеркнул Книжников.