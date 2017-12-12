"Транснефть" планирует прокачать в КНР по "Сковордино-Мохэ" в 2018 г 28,3 млн тонн нефти

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Транснефть" планирует в 2018 году прокачать по трубопроводу "Сковордино-Мохэ" из России в Китай 28,3 миллиона тонн нефти, сообщил журналистам вице-президент компании Сергей Андронов.

В соответствии с подписанными межправительственными соглашениями планировалось, что с 2018 года поставки по "Сковородино-Мохэ" вырастут до 30 миллионов тонн нефти в год.

"Если мы говорим о "Сковордино-Мохэ", то да (проблемы с инфраструктурой решены – ред.). Объем по году составит 28,3 миллиона тонн. Китайские коллеги говорят, что пока не готов нефтеперерабатывающий завод, стоящий на конце участка трубы, который строится под эти объемы. Китайские партнеры нас уверили, что в конце 2018 года они завершат строительство и с 2019 года 30 миллионов тонн пойдет в соответствии с межправсоглашением по "Сковордино-Мохэ", - сказал Андронов.

Еще 1,7 миллиона тонн из запланированных по межправсоглашению в 2018 году будет поставляться через порт Козьмино, добавил вице-президент.

Поставки российской нефти в Китай по отводу от ВСТО "Сковордино-Мохэ" начались в 2011 году. Соответствующие контракты в 2009 году подписали "Роснефть" ROSN, "Транснефть" и CNPC. В 2013 году стороны договорились нарастить поставки нефти по этому отводу от ВСТО еще на 15 миллионов тонн в год и довести их на пике до 30 миллионов тонн.