FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Минэнерго РФ определило базовые принципы модернизации электростанций


Компании / Энергосети

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ определило базовые принципы программы модернизации электростанций, - среди них, в частности, отбор проектов для модернизации на конкурсной основе и то, что в программе могут участвовать только тепловые станции (ТЭС), говорится в материалах ведомства.

В связи с завершением масштабного строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций) в 2020–2030 годах в электроэнергетике РФ высвобождается около 1,5 триллиона рублей, говорил на ноябрьском совещании у президента Владимира Путина глава Минэнерго Александр Новак. Эти средства планируется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации. В общей сложности до 2030 года может быть обновлено 40 ГВт тепловой генерации, отмечал министр.

По итогам совещания в декабре были опубликованы поручения президента, согласно которым правительство должно к 1 марта разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию. При этом особое внимание нужно обратить на ограничение роста тарифов на электроэнергию уровнем инфляции, строительство удаленных энергообъектов, развитие электросетей и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), модернизацию атомной энергетики.

По мнению Минэнерго, с учетом поручения президента по ограничению роста цен на электроэнергию, возможность по финансированию модернизации появится только после 2021 года. Соответственно, первые вводы в эксплуатацию по программе модернизации ТЭС "целесообразно начать с 2022 года". В год будет вводиться около 4 ГВт энергомощностей.

КОНКУРЕНТНАЯ ОСНОВА

В своей презентации Минэнерго подчеркивает, что отбор проектов для модернизации будет проводиться именно на конкурсной основе, а предметом конкурса будет минимизация затрат по проектам. То есть будут отбираться проекты с самой низкой стоимостью модернизации, а также с наилучшими показателями по снижению расхода топлива.

Одновременно в пятницу Минэнерго опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разработки проекта постановления правительства РФ о проведении конкурентных отборов мощности по реконструкции ТЭС. По-видимому, опасения части участников рынка, что проекты отберут директивно, а не по конкурсу, все же не оправдались.

В конкурсах на модернизацию могут участвовать только тепловые электростанции, говорится в презентации ведомства. Причем и для них вводятся критерии - выработанность нормативного паркового ресурса не менее чем на 125%, и при этом востребованность (включенность) за последние два года не менее 60%. Среди базовых принципов программы модернизации Минэнерго также называет разработку типовых проектных решений и оценку их стоимости на основе эталонов, рассчитанных независимыми экспертами.

Министерство предполагает, что оплата введенной в рамках модернизации мощности будет производиться только при полном исполнении обязательств энергокомпании. При этом будет предусмотрена ответственность энергетиков за неисполнение обязательств по модернизации. Также не будет ограничений на расширение модернизации, но при условии финансирования со стороны собственника электростанции, а не потребителей.

Возврат инвестиций с рынка энергокомпаниям планируется в течение 15 лет, и в течение этого же периода с даты запуска оборудования после модернизации энергокомпания должна поддерживать его в готовности вырабатывать электроэнергию.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ