"Лукойл" оценивает инвестиции в ГХК на Каспии в сумму до $5 млрд

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH нуждается в поддержке государства по строительству инфраструктуры для газохимического комплекса (ГХК) на Каспии, оценивает инвестиции в размере до 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"По Каспию мы рассматриваем монетизацию газа через газохимию. Мы рассматриваем варианты строительства крупного газохимического комплекса", - сказал он.

"Мы обратимся к правительству для того, чтобы нам оказали поддержку в части тех инструментов, которые сегодня уже существуют. Это инфраструктура, которая бы позволила инвестировать до 5 миллиардов долларов в создание ГХК", - добавил он.