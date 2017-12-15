Petrobras и Total закрыли сделки в рамках стратегического альянса на $1,95 млрд

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Бразильская компания Petrobras и французская Total закрыли ряд сделок, заключенных в рамках стратегического альянса в марте 2017 года, на общую сумму 1,95 миллиарда долларов, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Компании добавляют, что эта сумма не включает 400 миллионов долларов, которые может выделить Petrobras для инвестиций в разработку Iara.

В частности, завершена сделка по передаче Total 35% в блоке BM-S-9 в рамках концессионной территории Lapa. В результате данного контракта оператором проекта становится французская компания. Также добычу на этом месторождении ведут компании Shell (30%), Repsol-Sinopec (25%) и Petrobras (10%).

Кроме этого, Petrobras передал Total 22,5% в блоке BM-S-11 в рамках территории Iara (включая месторождения Sururu, Berbigao и Oeste de Atapu), а сам останется оператором проекта с долей 42,5%. Также участниками консорциума являются подразделение Shell (25%) и Petrogal Brasil (10%).

Как отмечают Petrobras и Total, завершение данных сделок является важным шагом в рамках стратегического альянса компаний, который поможет сократить риски и укрепить конкурентоспособность каждой. В настоящее время обе компании участвуют в 19 совместных проектах по всему миру.

Total - третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" NVTK с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".

Petrobras - энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. В настоящий момент объем добычи углеводородов компании составляет 2,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.