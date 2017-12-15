"Газпром" в 2018 г планирует увеличить инвестиции в "Силу Сибири" на 4%

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2018 году планирует увеличить инвестиции в строительство газопровода "Сила Сибири" на 4% по сравнению с 2017 годом - до 217,988 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

В 2017 году объем инвестиций в строительство "Силы Сибири" составил 209,8 миллиарда рублей.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.