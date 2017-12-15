"Газпром" в 2018 г планирует почти вдвое увеличить инвестиции в "Турецкий поток"

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP в 2018 году планирует увеличить почти в два раза инвестиции в строительство "Турецкого потока" по сравнению с 2017 годом - до 182,4 миллиарда рублей, говорится в материалах российского газового холдинга.

Инвестиции "Газпрома" в проект в 2017 году составили 92,8 миллиарда рублей.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).