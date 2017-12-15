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"Газпром" в 2018 г намерен увеличить инвестиции в Nord Stream 2 на 12%


Газ / Компании

 

МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. "Газпром" GAZP в 2018 году планирует инвестировать в строительство "Северного потока-2" 114,5 миллиарда рублей, в расширение мощностей газотранспортной сети (ГТС) на территории РФ для поставок газа в экспортный газопровод - 98,8 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Инвестиции "Газпрома" в строительство "Северного потока-2" в 2017 году составляли 102,4 миллиарда рублей. Таким образом, в 2018 году они могут вырасти на 11,8%.

Кроме того, "Газпром" в 2018 году планирует вложить 98,8 миллиарда рублей в развитие газотранспортных мощностей в северо-западном регионе, в том числе, в строительство участка "Грязовец - КС Славянская", который должен обеспечить подачу газа в "Северный поток-2". Общая сумма инвестиций в развитие ГТС с 2017 по 2021 год составит 478,9 миллиарда рублей, говорится в материалах.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

 

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Строительство "Северного потока-2"

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