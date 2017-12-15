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"Газпром" не будет оспаривать решение Стокгольмского суда по спору с "Нафтогазом"


Газ / Компании
  • #Стокгольмский суд
    © SiriusA

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв -ПРАЙМ. "Газпром" GAZP не намерен оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом" в отношении контракта на поставку газа, сообщил журналистам зампред правления российского газового холдинга Александр Медведев.

На вопрос, намерен ли "Газпром" оспаривать это судебное решение, он ответил: "Зачем?". "Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу", - сказал Медведев.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

"Нафтогаз", несмотря на это, счел решение суда победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов. В частности, экономия у украинской госкомпании образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров, а также из-за отклонения штрафов за недобор газа по "бери или плати". "Нафтогаз" также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом.

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