Глава Минэнерго считает нецелесообразным менять прогноз по ценам на нефть на 2018 г

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что менять прогноз по ценам на нефть на 2018 год нецелесообразно и следует сохранить его на уровне 50-60 долларов за баррель, несмотря на активный рост цен на сырье. "Да, я бы не менял", - заявил он журналистам.

В четверг, 11 января, цена на нефть марки Brent впервые с 4 декабря 2014 года превысила 70 долларов за баррель. В пятницу цены в рамках коррекции установились в районе 69 долларов за баррель. На данный момент цена барреля Brent составляет 69,6 доллара.

В конце 2017 года Новак заявлял, что министерство энергетики России продолжает придерживаться прогноза по ценам на нефть на 2018 год в диапазоне 50-60 долларов за баррель, отметив, что может обозначить лишь диапазон цен, поскольку точную цифру назвать сложно.

ОПЕК+ не следует реагировать на разовые факторы, нужна последовательность в принятии решений, считает министр.

"Нужно смотреть, как дальше будет развиваться ситуация на рынке. Все равно, если говорить об остатках - остатки еще не сбалансированы. Поэтому нужно в более долгосрочном периоде смотреть этот вопрос. Как мы договаривались, мы будем в принципе это обсуждать на министерской встрече в июне. Сейчас, я считаю, нужно продолжать действовать по соглашению, чтобы не реагировать на какие-то разовые сиюминутные моменты. Я считаю, что нам надо быть последовательными, стабильными в своих решениях", - сказал Новак, отвечая на вопрос, стоит ли продлевать действие соглашения ОПЕК+, учитывая всплески цены нефти.

ОПЕК+ не следует реагировать на разовые факторы, нужна последовательность в выполнении принятых решений, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нужно смотреть, как дальше будет развиваться ситуация на рынке. Все равно, если говорить об остатках - остатки еще не сбалансированы. Поэтому нужно в более долгосрочном периоде смотреть этот вопрос. Как мы договаривались, мы будем в принципе это обсуждать на министерской встрече в июне. Сейчас, я считаю, нужно продолжать действовать по соглашению, чтобы не реагировать на какие-то разовые сиюминутные моменты. Я считаю, что нам надо быть последовательными, стабильными в своих решениях", - сказал Новак, отвечая на вопрос, стоит ли продлевать действие соглашения ОПЕК+, учитывая всплески цены нефти.

На прошлой неделе, в четверг, 11 января, цена на нефть марки Brent впервые с 4 декабря 2014 года превысила 70 долларов за баррель. Во вторник цена перешла к коррекционном снижению и находится на уровне около 69,3 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.