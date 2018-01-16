Chevron в ближайшее время возобновит работу в Иракском Курдистане

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая корпорация Chevron намерена в ближайшее время возобновить буровые работы в Иракском Курдистане и вновь направить в регион своих сотрудников, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Эрику Коннер (Erika Conner).

"Компания намерена возобновить буровые работы на блоке Sarta 3 в ближайшем будущем", - заявила Коннер.

В октябре прошлого года компания временно прекратила свою деятельность в регионе на фоне обострения противоречий между официальным правительством Ирака и региональными властями.

Chevron начала деятельность в Курдистане в 2012 году, заключив сделку с полуавтономным курдским правительством.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук и ряда других спорных районов обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября, на котором за отделение от Ирака проголосовали около 93% участников. Багдад после проведения референдума в Курдистане принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них - приостановка международного авиасообщения с автономией. Сложившаяся ситуация создает угрозу и экспорту нефти из региона.

Chevron является второй по величине нефтегазовой компанией США.