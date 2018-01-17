Fortum надеется закрыть сделку по покупке Uniper в середине 2018 года

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Первичный срок рассмотрения предложения финской компании Fortum о покупке акций Uniper истек 16 января, и финская компания надеется закрыть сделку в середине 2018 года, говорится в сообщении Fortum.

Fortum добавляет, что опубликует общее число акций Uniper , выставленных на продажу к данному моменту, 19 января.

Акционеры Uniper еще могут принять оферту Fortum, дополнительный сбор предложений пройдет с 20 января по 2 февраля 2018 года. И по итогам 7 февраля Fortum планирует опубликовать общее число акций, выставленных на продажу.

В октябре финская энергокомпания Fortum Oyj и немецкий концерн E.ON сообщили о подписании соглашения о продаже на открытых торгах принадлежащих E.ON 46,65% акций международной энергетической компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. Fortum заявляла о планах выставить оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании, сумма сделки может составить 8,05 миллиарда евро. Сделка изначально была запланирована на начало 2018 года и подлежит одобрению регуляторов. Как сообщалось, срок оценки предложения Fortum по приобретению Uniper заканчивается 16 января 2018 года.

При этом правление и наблюдательный совет Uniper рекомендовали акционерам не принимать предложение Fortum по покупке их акций из-за низкой цены. В январе Fortum сообщил, что E.ON приняла предложение и продаст все свои 46,65% акций Uniper. Обе иностранные компании являются значимыми игроками на рынке электроэнергии в России. У Uniper подконтрольная компания "Юнипро", у Fortum - "Фортум".