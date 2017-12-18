"Нафтогаз" с 2018 г возобновит закупку газа в РФ по решению арбитража Стокгольма

КИЕВ, 17 янв - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов голубого топлива, заявил глава компании Андрей Коболев.

"С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" GAZP продать нам 5 миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом", - сказал Коболев на пресс-конференции в среду.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.