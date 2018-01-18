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Прокачка по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк приостановлена из-за пожара


Компании
  • #Нефтепровод
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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Прокачка по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк приостановлена из-за пожара, но на отгрузке нефти на экспорт это не скажется, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Около 15.30 по московскому времени на 413 километре нефтепровода Куйбышев-Тихорецк произошел выход нефти. Ориентировочный объем выхода составил около 900 кубометров, нефть разлилась вдоль дороги примерно на 1,5 километра узкой полосой. Одним концом разлив подошел к окраине села. По невыясненной пока причине произошло возгорание", — сообщил Демин.

"Работа нефтепровода остановлена, сейчас трудно сказать, сколько он простоит. Обычно восстановление прокачки занимает двое-трое суток. Порт Новороссийск сейчас все равно не работает (из-за шторма — ред.), поэтому проблем с отгрузкой нефти на экспорт не предвидится", — добавил он.

В село Красноармейское в Саратовской области, где из-за разлива нефти загорелись два дома, прибыл пожарный расчет. "Люди эвакуированы, один дом потушен, решаем вопрос размещения", — сказал Демин.

Сейчас специалисты продолжают борьбу с огнем. "Село Красноармейское стоит на берегу Волги. Угрозы попадания нефти в воду нет, толщина льда около 15 сантиметров", — подчеркнул представитель "Транснефти".

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