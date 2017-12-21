Иран может привлечь Total, Shell, Uniper к проекту строительства газопровода в Оман

МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Иран может привлечь нефтегазовые компании Европы и Азии, такие как Total, Royal Dutch Shell, Uniper, E.ON, Kogas и Mitsui & Co. к проекту строительства газопровода в Оман, сообщает иранское издание Financial Tribune со ссылкой на источники в Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

В прошлом месяце исполнительный директор NIOC Али Кардор сообщил, что Иран заинтересован также в участии "Газпрома" GAZP в строительстве газопровода Иран-Оман.

Как сообщает издание, Тегеран готов построить наземный участок трубопровода, по которому газ пойдет из Ирана в Оман. "Согласно результатам переговоров между Тегераном и Маскатом, Иран построит наземную часть трубопровода, и мы готовы начать работы", - цитирует издание управляющего директора Иранской национальной газовой компании (NIGC) Хамида Резы Араки.

В феврале 2017 года Иран и Оман подписали предварительное соглашение по данному проекту, стоимость которого оценивается в 1,2 миллиарда долларов. При этом по еще более раннему соглашению между государствами (от 2013 года), Иран будет поставлять в Оман 28 миллионов кубометров газа в сутки в течение 15 лет. Страны надеются, что поставки начнутся с 2020 года.

В декабре прошлого года "Газпром" сообщил, что изучит возможность участия в проекте "Иран СПГ" (Iran LNG), проведет исследование по реализации в Иране проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Чуть ранее, в ноябре, "Газпром" и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям приступить к подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) для проекта газопровода из Ирана в Индию через Пакистан.