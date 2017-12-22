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Транзит российского газа через Украину в Европу с начала года снизился в 1,3 раза


Газ / Компании
  • Газовое хранилище под Львовом, Украина
    © AFP, Anatolii Stepanov

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP с начала года по 20 января сократил транзит газа через Украину в Европу в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, свидетельствуют данные "Газпрома" и "Укртрансгаза".

С 1 по 20 января "Газпром" поставил через Украину в Европу 4,3 миллиарда кубометров газа, говорится в материалах "Газпрома". В 2017 году за этот период "Газпром" поставил через Украину в Европу 5,9 миллиарда кубометров газа.

Экспорт начал снижаться в первых числах января, следует из данных. По сравнению с аналогичным периодом в декабре 2017 года поставки через Украину снизились в 1,2 раза.

При этом поставки газа в Европу по другим экспортным направлениям - газопроводам "Северный поток", "Ямал-Европа" - остаются на стабильно высоком уровне. Так, с 1 по 20 января по "Северному потоку" и "Ямал-Европа" было поставлено 5,8 миллиарда кубометров газа, что соответствует поставкам за аналогичным период в январе 2017 года. В целом экспорт газа в Европу (без учета поставок газа в Турцию по "Голубому потоку") с 1 по 20 января снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 10,1 миллиарда кубометров.

В январе прошлого года "Газпром" сообщал об исторических суточных рекордах поставок газа в Европу - экспорт достигал объемов в 636,4 миллиона кубометров газа. К снижению поставок газа в этом году привела теплая по сравнению с прошлой зимой погода в Европе, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "И поскольку украинский маршрут самый дорогой для "Газпрома", транспортировка по нему снижается вслед за заявками потребителей. А другие маршруты загружаются по максимуму", - отметил он.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,1% по сравнению с 2016 годом - до 193,9 миллиарда кубометров.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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