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Потребители: ТЭС России хватает механизмов для модернизации, включая альткотельную


Компании / Энергосети

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Энергокомпании РФ уже располагают достаточным набором механизмов для модернизации тепловой генерации электроэнергии, в частности, за счет нового принципа ценообразования по методу альтернативной котельной на рынке тепла, считают в ассоциации "Сообщество потребителей энергии".

Опубликованные 12 января Минэнерго предложения о проведении масштабной модернизации ТЭС, потребители энергии считают преждевременными. По их мнению, в энергосистеме РФ нет дефицита мощности, а модернизация теплогенерации уже обеспечена рядом действующих механизмов, в том числе утвержденной в 2017 году методологией ценообразования по методу альткотельной, "открывшей дополнительные возможности для инвестиций в тепловую генерацию".

Как отмечают в сообществе, тепловые генерирующие компании проводят модернизацию без доплат, за счет маржи при торгах электроэнергией на оптовом рынке и на рынках теплоснабжения со средним темпом 3 ГВт в год.

"Исходя из текущей динамики, в дополнение к 2021 году к уже завершенным проектам на 17,7 ГВт будет модернизировано еще около 12 ГВт генерирующей мощности ТЭС или суммарно около 30 ГВт", - приводят цифры в "Сообществе потребителей энергии".

Новая модель рынка тепла, одним из ключевых моментов которой является тарифообразование на тепло по методу альткотельной (АК), вступила в силу в РФ с 1 января. Благодаря нововведениям инвесторы получают долгосрочный тариф и стимул вкладываться в обновление и модернизацию теплообъектов и теплосетей, потребители – качественное и надежное теплоснабжение по понятным правилам.

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