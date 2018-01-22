PGNiG подписала с Gaz-System договор на транспортировку газа по Baltic Pipe

ВАРШАВА, 22 янв - ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала с газотранспортным оператором Gaz-System договор на транспортировку газа по газопроводу Baltic Pipe, говорится в сообщении PGNiG.

"Договор с Gaz-System на транспортировку газа подписан на период с 1 октября 2022 года до 30 сентября 2037 года", - говорится в сообщении. PGNiG уточнила, что договор касается транспортировки газа из Норвегии в Польшу через Данию. Компания пообещала, что отдельно проинформирует о заключении второго договора на транспортировку газа - с датским оператором Energinet.

В сообщении PGNiG отмечается, что "заключение договоров транспортировки с операторами транспортных систем Польши и Дании на общую сумму 8,1 миллиарда злотых (около 2,4 миллиарда долларов) будет последним этапом процедуры Open Season 2017 (процедура подачи предложений на транспортировку газа - ред.) для Baltic Pipe".

В июне главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польский Gaz-System.

Gaz-System неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большое количество газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на импорт сырья из России. Вице-президент компании PGNiG Мачей Возняк также заявлял, что по газопроводу компания должна получать чуть более 8 миллиардов кубометров газа в год.

Данный объем компания хотела бы поставлять из Норвегии в Польшу, что довольно много, учитывая, что пропускная способность нового газопровода планируется на уровне 10 миллиардов кубометров в год. Компания хочет импортировать как сырье из собственных месторождений, так и покупать у других компаний, добывающих норвежский газ.