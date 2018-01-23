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Глава BP считает несколько завышенной цену нефти в $69


Компании / Нефть

ДАВОС, 23 янв - ПРАЙМ. Британская BP считает несколько завышенной нынешнюю цену нефти в 69 долларов за баррель, в 2018 году ожидает ее на уровне 55-60 долларов, сказал РИА Новости глава компании Боб Дадли в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Нынешние цены на нефть, находящиеся в районе 69 долларов за баррель, немного завышены. И мы не планируем на год цены на этом высоком уровне. Мы ожидаем цены на нефть в 2018 году на уровне 55-60 долларов за баррель", - сказал он.

Рынок нефти уже сбалансирован, сильных колебаний цены на нефть ждать не стоит, заявил Дадли. "Рынок сбалансирован с прошлого года с точки зрения производства и ежедневного спроса. Однако уровень запасов снижается. Думаю, рынок уже сбалансирован", - сказал он.

По его словам, каких-либо шоков на мировом нефтяном рынке в краткосрочной перспективе не предвидится.

"Думаю, цены будут двигаться в пределах диапазона, не ждем резких движений вверх или вниз", - заключил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

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