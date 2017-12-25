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Минэнерго РФ считает вопросом 2019 г рост квоты "Газпрома" по продажам газа на бирже


Газ / Компании

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Увеличение квоты "Газпрома" GAZP по торговле газом на бирже или введение обязательного норматива биржевых продаж для независимых производителей газа - это вопрос 2019 года, считает замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Я думаю, это вопрос 2019 года, когда и "Роспан" (проект "Роснефти" ROSN - ред.) должен запускаться, и соответственно, у "Новатэка" NVTK так или иначе будет понятно, как они движутся по основным проектам", - ответил Молодцов журналистам на соответствующий вопрос.

Вице-президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) Антон Карпов в январе говорил, что правительство РФ в конце месяца обсудит увеличение квоты "Газпрома" по торговле газом на бирже, разрешенный объем продаж может быть увеличен до 25-35 миллиардов кубометров.

Сейчас "Газпром" не имеет права продавать на бирже более 17,5 миллиарда кубометров в год. В то же время, независимые производители в 2017 году сокращали продажи газа на бирже. При этом "Газпром" до конца года подходил к своему лимиту продаж, из-за чего в период зимнего спроса в ноябре-декабре вынужден был сокращать объемы. СПбМТСБ, а затем ФАС уже просили правительство поднять лимит для "Газпрома".

Как сообщала "Роснефть" осенью 2016 года, добыча на проекте "Роспан" начнется в 2018-2019 годах. В рамках программы "Роснефти" по полномасштабному развитию "Роспана" планируется увеличить добычу газа на предприятии до более 19 миллиардов кубометров газа и выпуск стабильного конденсата до 5 миллионов тонн.

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