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Новак: Цена нефти сегодня объективно отражает ситуацию на рынке


Компании / Нефть

ДАВОС, 24 янв - ПРАЙМ. Сегодняшние цены на нефть объективно отражают фундаментальные факторы и ситуацию на рынке, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Те цены, которые сегодня, на мой взгляд, достаточно объективно отражают фундаментальные факторы и ситуацию на рынке", - сообщил Новак.

По состоянию на 8.28 мск 24 января стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% - до 69,83 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,03%, до 64,45 доллара за баррель.

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