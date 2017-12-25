Алекперов: Рынок нефти сбалансируется в апреле, тогда надо решать вопрос выхода из ОПЕК+

ДАВОС (Швейцария), 24 янв - ПРАЙМ. Спрос и предложение на рынке нефти сбалансируются в апреле, тогда нужно вырабатывать механизм выхода из сделки ОПЕК+, заявил президент "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я глубоко убежден, что ориентиром главным должны быть сверхнормативные остатки (запасов нефти - ред.), которые сегодня формируются на свободном рынке. Их было 700 миллионов баррелей, сегодня это 146 миллионов баррелей, к апрелю, скорее всего, это все будет сбалансировано. Теми темпами, которыми сегодня падают остатки, - в апреле это сбалансируется, и тогда уже, конечно, на уровне министерств надо вырабатывать механизм и постепенно выходить из этой ситуации", - сказал Алекперов.