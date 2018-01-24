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Новак: Сланцевая добыча не компенсирует всего мирового спроса на нефть


Компании / Нефть

ДАВОС, 24 янв - ПРАЙМ. Рост добычи нефти из сланцевых месторождений не решит проблемы общего увеличения спроса на это сырье в мире, заявил в ходе выступления на сессии в рамках экономического форума в швейцарском Давосе министр энергетики России Александр Новак.

"Я совершенно не боюсь сланца, потому что сланец не решит всех проблем. Да, он в краткосрочном (периоде – ред.) закрывает прирост потребления, но он не закроет весь прирост потребления. Поэтому нам нужно будет продолжать заниматься добычей традиционных месторождений", - сказал Новак.

"Ежегодно выбывает до 4% добычи на действующих месторождениях, поэтому нужны инвестиции, чтобы компенсировать еще эту добычу. Есть такая цифра, что в ближайшие 20 лет нам понадобиться на 20 миллионов баррелей в сутки увеличить добычу, чтобы возместить выпадающую добычу, и еще на 10 миллионов баррелей нарастить добычу за счет того, что спрос будет расти", - пояснил министр.

"Итого за 20 лет нужно 30 миллионов баррелей в сутки добавить, сегодня нужны инвестиции на этот объем, в ближайшее время. Поэтому никакой сланец этого не сможет", - заключил Новак.

Сорок восьмой Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий.

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