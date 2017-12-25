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"Новатэк" увеличил планируемую мощность завода "Арктик СПГ - 2" - свыше 19 млн тонн в год


Газ / Компании

ДАВОС, 24 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK планирует, что мощность будущего завода "Арктик СПГ - 2" превысит 19 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, сообщил заместитель председателя правления компании Денис Храмов.

"Общую мощность завода "Арктик СПГ - 2" в данный момент планируем свыше 19 миллионов тонн (в год - ред.)", - сказал он, выступая на сессии в рамках экономического форума в Давосе.

Ранее компания планировала построить завод общей мощностью 18,3 миллиона тонн в год.

"Арктик СПГ - 2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа (СПГ), после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Согласно планам компании, завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

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