"Нафтогаз Украины" засекретил решение суда Стокгольма по спору с "Газпромом"

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Украинская газовая компания "Нафтогаз" засекретила вынесенное Стокгольмским арбитражным судом решение по спору с российским "Газпромом", пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя "Нафтогаза".

Отмечается, что решение суда было засекречено, чтобы "не дать повода "Газпрому" отказаться от исполнения решения" арбитража.

Текст решения суда, отмечает агентство, содержит "развернутую информацию о контракте купли-продажи газа и дополнительных соглашениях", однако в самом контракте ранее было прописано, что эта информация является конфиденциальной.

"В мировой практике международного коммерческого арбитража имели место случаи, когда сторона арбитражного производства, против которой было вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить выполнение арбитражного решения на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию в связи с арбитражным производством, что якобы нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение", - цитирует издание собеседника из "Нафтогаза".

Напомним, что 22 декабря прошлого года Арбитражный суд Стокгольма вынес итоговое решение в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" по условиям контракта о поставке газа на 2009–2019 годы.

Суд принял решение, которое дало возможность обеим сторонам разбирательства объявить себя победителями: вместо $56 млрд российская компания получит $2 млрд, формула цены поставок топлива будет привязана, как требовала украинская сторона, к спотовому рынку. Условие take-or-pay снизится до 4–5 млрд кубометров ежегодно.